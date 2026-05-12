IMER. Incidente stradale questa mattina, martedì 12 maggio, lungo la Ss 50, all’ingresso di Imer, nei pressi di una rotatoria. L’allarme è scattato alle 8.39, con l’attivazione dei vigili del fuoco volontari di Imer.

Secondo le prime informazioni, un’auto è finita prima contro il guard rail e poi contro la segnaletica stradale collocata sull’isola spartitraffico. L’urto non ha provocato conseguenze per il conducente, che non avrebbe riportato ferite.

I vigili del fuoco volontari hanno messo in sicurezza l’area e si sono occupati della gestione della viabilità, in attesa dell’arrivo del Servizio gestione strade della Provincia. Per liberare la carreggiata, il mezzo è stato poi spostato a spinta.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e la polizia locale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.