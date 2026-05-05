Hotel Imperial di Levico ancora senza acquirenti: la Provincia avvia uno studio per attirare investitori

LEVICO TERME. Nessuna svolta immediata per il futuro del Grand Hotel Imperial. La struttura storica resta senza prospettive concrete di vendita o locazione, almeno nel breve periodo, e la Provincia prende tempo affidando un nuovo studio sul possibile rilancio. A sollevare il tema in Consiglio provinciale è stato il consigliere del Pd Paolo Zanella, che ha chiesto aggiornamenti sulle manifestazioni di interesse e sulla futura gara per rimettere sul mercato l’immobile, valutando formule come vendita, locazione o riqualificazione con vincoli.

In risposta, l’assessore Simone Marchiori ha spiegato che al momento non ci sono condizioni economicamente sostenibili per attrarre investitori. A pesare sono il contesto complessivo e le incertezze legate allo sviluppo turistico. Per questo, tramite Patrimonio del Trentino, è stato avviato uno studio specialistico per analizzare il potenziale della struttura, i possibili utilizzi e la sostenibilità degli investimenti, con l’obiettivo di arrivare a un nuovo bando più mirato.

Critica la replica di Zanella, che ha espresso rammarico per lo stallo. Il Grand Hotel Imperial, ha ricordato, rappresenta un elemento qualificante per Levico Terme e potrebbe ospitare anche una scuola di alta formazione alberghiera. Il suo auspicio è una riattivazione capace di rilanciare l’offerta turistica e creare nuove opportunità di lavoro.