Primiero, maxi valanga a quota 2.250 metri: verifiche concluse con esito negativo

PRIMIERO. Si sono concluse oggi, 18 marzo, intorno alle 16.30 odierne le operazioni di bonifica per una valanga di grandi dimensioni staccatasi nel pomeriggio da Cima Cavallazza, in Primiero. Il distacco, avvenuto ad una quota di 2.250 metri, presentava un fronte di 100 metri e una larghezza di 300. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 da parte di un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino che aveva notato il distacco da valle.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto immediatamente l’intervento dell’elicottero, con a bordo un’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, mentre 3 operatori della Stazione Fiera di Primiero e altri 6 della Stazione San Martino di Castrozza si mettevano a disposizione nelle rispettive piazzole, assieme a 2 unità cinofile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle e ad un’altra unità cinofila della Polizia di Stato, presente a Predazzo.

L’elicottero ha presto raggiunto il punto più a monte del distacco, sbarcandovi il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila presente a bordo, i quali hanno provveduto a bonificare dapprima quella parte, per poi venire elitrasportati più a valle, oltre un balzo di roccia, in una seconda rotazione, e continuare così le operazioni anche nella porzione sottostante.

La bonifica ha avuto esito negativo, escludendo la presenza di persone coinvolte. Sul posto, a coadiuvare nelle operazioni, anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con 3 operatori.