Valanga in Tesino: sei coinvolti, tutti fuori da soli

TESINO. Una valanga si è staccata questa mattina, alle 10.48, in località Forcella Segura, a circa 2.400 metri di quota. L’evento ha coinvolto sei persone, che sono riuscite a uscire dalla massa nevosa in autonomia, senza bisogno di essere estratte dai soccorritori.

Sul posto è intervenuto l’elicottero, allertato da Trentino Emergenza, che ha effettuato le operazioni di ricerca e le verifiche necessarie per escludere la presenza di altri coinvolti. Le attività si sono concentrate nell’area del distacco, con controlli mirati lungo il pendio interessato.

Secondo quanto riferito, non risultano persone sepolte. L’intervento si è svolto in tempi rapidi, con il supporto dall’alto per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza delle operazioni.

Nella stessa giornata, il bollettino valanghe Euregio segnala pericolo marcato in diverse zone del Trentino, invitando alla massima prudenza in montagna e a consultare sempre le informazioni aggiornate prima di intraprendere escursioni o attività fuori pista.