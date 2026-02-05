San Martino di Castrozza: valanga sulla pista rossa Cristiania, nessun sciatore coinvolto

SAN MARTINO. Si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, le operazioni di bonifica per una valanga staccatasi lungo la pista rossa Cristiania, a San Martino di Castrozza, attorno alle 11.40. Secondo le prime verifiche non risulterebbero sciatori coinvolti.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata verso mezzogiorno da parte di un testimone che aveva assistito al distacco. La Centrale unica di emergenza ha quindi chiesto l’intervento dell’elicottero e attivato il personale delle Stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso alpino e speleologico trentino.

Sul posto è intervenuta anche un’unità cinofila del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Passo Rolle. L’elicottero ha prima sorvolato l’area, individuando il distacco nevoso che proseguiva oltre la pista, e in un secondo momento ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila, che hanno avviato immediatamente le operazioni di sondaggio.

Il peggioramento delle condizioni meteo e la presenza di una fitta nebbia hanno poi impedito ulteriori sorvoli, rendendo necessario l’arrivo in quota degli operatori prima con gli impianti e poi con gli sci. L’intervento si è concluso intorno alle 14, dopo due bonifiche con esito negativo che hanno coinvolto complessivamente una ventina di soccorritori.