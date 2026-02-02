Brocon: fuma uno spinello mentre scia, segnalato come assuntore di sostante stupefacenti

BORGO. Continua l’attività di prevenzione e controllo dei carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana nel comprensorio sciistico del passo del Brocon, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli sciatori e il rispetto delle regole previste dalla normativa vigente. L’azione di vigilanza si è concentrata soprattutto nei momenti di maggiore afflusso, quando le piste risultano più affollate.



Nel corso del fine settimana i militari hanno sanzionato due persone per il mancato utilizzo del casco protettivo, obbligatorio sulle piste da sci. Sono stati inoltre effettuati due interventi di soccorso in favore di altrettanti sciatori che avevano riportato lievi traumi durante la discesa, senza conseguenze gravi.



Durante i controlli è stato anche individuato uno sciatore proveniente dal Veneto intento a fumare uno spinello. Una condotta ritenuta particolarmente pericolosa, considerato che sciare in stato di alterazione psicofisica può mettere a rischio non solo la propria incolumità ma anche quella degli altri utenti delle piste. L’uomo è stato segnalato al Commissariato del Governo di Trento quale assuntore di sostanze stupefacenti.



I carabinieri ricordano le principali regole per una pratica sicura dello sci: uso obbligatorio del casco, assicurazione, rispetto della segnaletica e degli altri sciatori, oltre al divieto assoluto di sciare in condizioni di alterazione psicofisica.



I controlli della Compagnia di Borgo Valsugana proseguiranno per tutta la stagione sciistica, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 40 del 2021, con l’obiettivo di prevenire incidenti e infortuni e tutelare la sicurezza di tutti.