PASSO ROLLE. Nei giorni scorsi, in concomitanza con l’apertura delle piste della skiarea Castellazzo, è stato completato il nuovo percorso escursionistico invernale Passo Rolle – Capanna Cervino. Un tracciato pensato per una migliore gestione dei flussi di escursionisti lungo la direttrice Passo Rolle – Capanna Cervino – Baita Segantini, in coesistenza con l’attività sciistica dell’area Castellazzo.



Il progetto è stato realizzato da ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi e da ATA Dolomiti / Trentino Marketing dopo essere stato oggetto di attenzione nelle passate stagioni di specifici tavoli di confronto con i servizi provinciali competenti e con il diretto interessamento dell’Assessorato al Turismo. Il tracciato ufficiale diventa così uno dei primi percorsi escursionistici invernali ufficialmente gestiti all’interno del territorio provinciale e consente di raggiungere Capanna Cervino riducendo al minimo le interferenze con le piste da sci (un solo attraversamento regolato da appositi cartelli con indicazioni luminose a ridosso di Capanna Cervino).



Lungo il percorso sono stati installati pannelli informativi in quattro lingue(italiano, inglese, tedesco e francese), con indicazioni chiare sulle modalità di utilizzo e sulle norme di sicurezza. Il tracciato, lungo circa 1 km con un dislivello di 120 metri, è accessibile esclusivamente dalla partenza del tappeto mobile situato nell’area del parcheggio Ex Segantini, sul versante di San Martino di Castrozza, e solo negli orari indicati (8.30 – 17.00).



Il percorso è opportunamente segnalato con paline di colore fucsia e delimitato da reti di protezione, così da garantirne la facile individuazione e la sicurezza lungo tutto il tracciato. L’accesso in salita è consentito ai pedoni, con o senza ciaspole, nonché agli sci-alpinisti tutti dotati di attrezzatura conforme. La discesa è invece riservata esclusivamente ai pedoni, sempre con o senza ciaspole. È fatto espresso divieto di utilizzo di slittini, bob o mezzi similari. Si ricorda invece che è assolutamente vietato, in modo continuativo (24 ore su 24), qualsiasi attraversamento o percorrenza, anche lungo i margini, delle piste da sci della skiarea Castellazzo.



Antonio Stompanato, Presidente di ApT San Martino di Castrozza, commenta: «Siamo felici di aver raggiunto questo primo importante step di attivazione ufficiale del tracciato. Grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e al contributo anche economico degli operatori di Passo Rolle, è stato possibile realizzare un tracciato che consente a turisti e operatori di fruire in modo più consapevole una delle zone cartolina del Trentino e non solo. Tuttavia siamo solo all’inizio e come ApT chiediamo la preziosa collaborazione di tutti gli operatori turistici nella veicolazione delle corrette informazioni di accesso. Il lavoro svolto attraverso ATA Dolomiti è stato fondamentale, non solo per il nostro territorio, ma anche per le vicine valli di Fiemme e Fassa, da cui provengono importanti flussi turistici verso questa direttrice. Ora, che la segnaletica è completata, auspichiamo che vengano messi in campo comportamenti corretti anche da parte degli ospiti per valorizzare quella che ad oggi è una sperimentazione importante».



I primi riscontri da parte dei visitatori sono positivi: il nuovo tracciato risulta apprezzato perché ancor più panoramico. Nel tratto iniziale, nell’orario mattiniero (8.30-12.00), è inoltre possibile usufruire a pagamento con cifra simbolica, del tapis roulant utilizzato dagli sciatori, rendendo l’esperienza ancora più agevole. In ogni caso si raccomanda di affrontare il percorso con abbigliamento e attrezzatura adeguati in virtù del fatto che la praticabilità degli itinerari in ambiente montano è strettamente legata alle condizioni contingenti ed è quindi influenzata da fenomeni naturali, mutamenti ambientali e dalle condizioni meteo.