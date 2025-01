Vigolana, morto nella notte Pierino Giacomelli: nel 1967 fondò insieme al fratello Guido l'omonima impresa

VIGOLO VATTARO. Lutto a Vigolo Vattaro, ma anche su tutto l'Altopiano e in Trentino: nella notte tra il 26 e il 27 gennaio si è spento a 84 anni Pierino Giacomelli, personaggio noto sia per la sua attività professionale, sia per il suo impegno nel paese dove ha sempre vissuto. Nel 1967 fondò insieme al fratello Guido l'impresa familiare Fratelli Giacomelli, specializzata in pavimenti, mobili su misura e serramenti.



Una vita dedicata alla falegnameria e alla famiglia: Pierino Giacomelli ha sempre lavorato nella sua ditta, dedicandosi ovviamente anche alla moglie e ai figli, senza dimenticare la presenza e l'impegno nella comunità del territorio che tanto amava.



Negli ultimi anni si è preso cura dell'amata moglie Anna Maria Gabrielli, che si è spenta nell'aprile del 2023. Oggi l'azienda è condotta dai figli di Pierino e Guido, rispettivamente Serena e Manuel, ma naturalmente Pierino non ha mai smesso di interessarsi alla sua "creatura".



I funerali si svolgeranno domani, martedì 28 gennaio, alle ore 14.30 nella Chiesa di S. Giorgio a Vigolo Vattaro. A piangere Pierino Giacomelli sono i figli Serena e Ivan con Camilla, l'adorato nipote Thomas, la sorella, le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.