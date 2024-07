Diga del Vanoi, Fugatti diffida il Consorzio Brenta dal proseguire i progetti

"Siamo assolutamente contrari, come abbiamo più volte precisato, a questo progetto che viene promosso in aperta violazione delle competenze della Provincia autonoma di Trento. Mi auguro che il messaggio espresso in questa lettera giunga in modo chiaro. Tuttavia, siamo pronti a far rispettare in tutte le sedi possibili l’esigenza della difesa del territorio trentino e le prerogative della nostra Autonomia”, afferma il presidente Fugatti che nell’atto approfondisce tutte le criticità del progetto, ripercorrendo anche i pronunciamenti in senso negativo dell’Amministrazione dagli anni Duemila in poi.

Posizione di ferma contrarietà ribadita anche dall’assessore Zanotelli, già intervenuta in merito nell’informativa a inizio luglio in consiglio provinciale: “Siamo fermamente contrari, come ha detto più volte anche il presidente e come la Provincia ha precisato formalmente nella lettera del vicepresidente Tonina nella scorsa consiliatura. Da parte nostra continuiamo a vigilare riservandoci ulteriori azioni”.