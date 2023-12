Tempi duri per chi ha il piede pesante sulla Ss47: in arrivo 3 autovelox e 3 varchi di lettura delle targhe

VALSUGANA. I tre nuovi varchi per la lettura delle targhe entreranno in funzione a gennaio. Altrettante postazioni installate in due punti nevralgici della SS47 della Valsugana. Un investimento complessivo di 40 mila euro per garantire più controllo e tempestività lungo una delle arterie stradali più trafficate non solo del Trentino ma di tutto il Nord-Est d'Italia. Il progetto è stato da tempo approvato dalla conferenza dei sindaci della Gestione Associata della Polizia Locale di zona e nelle prossime settimane inizieranno i lavori sia a Novaledo che a Grigno. Due nuovi varchi, infatti, saranno installati nel tratto della SuperValsugana che attraversa il territorio comunale di Novaledo, su entrambi i sensi di marcia. Il terzo sarà installato, in direzione Padova, nei pressi di quello da tempo esistente sul territorio comunale di Grigno.



È arrivato il via libera dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con il Ministero degli Interni che ha finanziato l'intervento per 16 mila euro: il resto della spesa è a carico della Gestione Associata della Polizia Locale Valsugana e Tesino.



Tre nuovi strumenti in grado di leggere, in tempo reale, tutte le targhe dei veicoli in transito e, grazie alle nuove tecnologie, di intercettare anche i mezzi segnalati dalle forze dell'ordine solo dal colore e dal modello del veicolo. Tra pochi giorni è previsto pure il posizionamento di un nuovo strumento per il controllo della velocità lungo la retta di Ospedaletto. Il tratto interessato è quello in zona industriale, direzione Trento, un tratto di strada dove da tempo esiste il limite di velocità dei 90 chilometri orari, spesso e volentieri ignorato dagli automobilisti in transito.



Le novità sulla retta di Ospedaletto non finiscono qui. Nel 2024, sempre su indicazione della conferenza dei sindaci della Gestione Associata della Polizia Locale Valsugana e Tesino, arriveranno altri due strumenti per il controllo della velocità. Questa volta la zona interessata è quella sul comune di Castel Ivano, nel tratto compreso tra la località Zotta e la vecchia stazione dei treni di Ospedaletto. Due strumenti posizionati su entrambe le direzioni di marcia. Automobilisti avvisati, i limiti di velocità vanno rispettati. Sempre.



Il mese di gennaio vedrà anche l'avvio della nuova centrale operativa della Polizia Locale Valsugana e Tesino. Un investimento di circa 90 mila per dotare il corpo di un nuovo servizio nei locali della sede, al primo piano del municipio di Borgo. In questo modo gli agenti saranno in grado di controllare, in tempo reale, tutti i varchi di lettura targhe presenti nel territorio della Bassa Valsugana e Tesino e, entro la fine del prossimo anno, fare altrettanto anche con tutti gli impianti di videosorveglianza attivi e presenti nei comuni del territorio.



Un anno impegnativo per il corpo della Polizia Locale Valsugana e Tesino che, proprio in queste settimane, è stato dotato pure di quattro nuove foto trappole. Sono state acquistate dal Comune di Borgo per combattere e contrastare la brutta abitudine dell'abbandono dei rifiuti in paese. Un problema, quest'ultimo, che interessa tutti i 18 comuni della Comunità Valsugana e Tesino.