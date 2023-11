Altra raffica di furti nelle abitazioni in Valsugana: l'allarme lanciato dal sindaco di Tenna

TRENTO. Siamo nel periodo peggiore dell'anno per quanto riguarda i furti nelle abitazioni, facilitati dalla precoce oscurità pomeridiana, quando molte case sono ancora vuote, con i proprietari ancora al lavoro. In questi giorni l'allarme scatta anche in diverse zone del Trentino, è di ieri sera il nuovo avviso indignato lanciato via Facebook dal sindaco di Tenna, paese della Valsugana situato fra i laghi di Levico e di Caldonazzo.

Marco Nicoló Perinelli ha dato notizia mercoledì 22 novembre via social, corredandola della foto che vedete qui sopra, di nuovi inquietanti episodi avvenuti nelle case del paese: "Questa sera - scrive - ennesimo raid di furti a Tenna: mi segnalano già quattro casi che sarebbero avvenuti in paese tra le 17 e le 19.

I carabinieri sono già sul posto e stanno indagando, ma l’invito per tutti è quello di prestare attenzione, di chiudere bene le proprie case e segnalare veicoli e persone sospette alle forze dell’ordine, chiamando il 112.

Esprimo a nome personale e dell’intera comunità la vicinanza a tutte le persone che in questo periodo hanno subito una violazione che è prima di tutto psicologica, e hanno perso i propri valori e, spesso, anche i ricordi di una vita. Auspico che questi delinquenti siano assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile".