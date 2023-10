Morto a 59 anni Sergio Eccher, pompiere nell’anima e dipendente della Federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari

TELVE. Per oltre un trentennio è stato un punto di riferimento per tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Valsugana compresa. All'età di 59 anni è scomparso Sergio Eccher, stimato dipendente della Federazione e persona davvero apprezzata dai tanti "pompieri" della provincia per la sua grande disponibilità e serietà. Una dedizione che lo ha portato a lavorare, con la professionalità di sempre, fino a quando le forze glielo hanno consentito. Sergio Eccher si è occupato soprattutto della gestione degli archivi anagrafici, settore molto delicato per i corpi dei vigili del fuoco volontari, e della organizzazione delle prove attitudinali riservate agli aspiranti vigili del fuoco.



Un punto di riferimento su cui si poteva sempre contare, un valido aiuto per tutti i comandanti dei corpi del Trentino e un prezioso collaboratore della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento. «Ci stringiamo ai familiari con affetto. Che la terra ti sia lieve, caro Sergio» è il messaggio che molti dei suoi colleghi ed amici hanno lasciato sui social, una testimonianza di grande affetto. Sergio Eccher lascia la moglie Emanuela, i figli Andrea e Gianluca, la mamma Emilia, la suocera Maria, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno domani, 23 ottobre, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Telve con il Santo Rosario che si terrà questo pomeriggio alle 18 nella piccola chiesetta dell'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana. Niente fiori, si legge nel necrologio delle Onoranze Funebri Bernardin affisso in tutti i paesi della Bassa Valsugana e Tesino, ma offerte da devolvere a favore all'Associazione Gaia (Gruppo Aiuto Handicap) di Borgo Valsugana, da anni un preciso punto di riferimento ed un sostegno concreto ai ragazzi disabili del territorio ed alle loro famiglie.