Celado, dal Grifone si andrà solo a piedi o in bici per non disturbare l'Osservatorio

TRENTO. Un accordo per accontentare tutti, sulla vicenda del Grifone di Celado, in Tesino, opera d'arte dell’artista Marco Martalar realizzata con legno degli schianti della tempesta Vaia. Il problema da risolvere è la convivenza del Grifone don l'Osservatorio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che nella stessa zona è presente da mezzo secolo per realizzare misure del campo magnetico terrestre.

Si tratta di uno dei quattro punti di rilevamento presenti in Italia, gli altri sono a L'Aquila, a Durone in Molise e a Lampedusa. La preoccupazione, con l'arrivo del Grifone, riguarda l'andirivieni di mezzi a motore, che in particolare, essendo strutture metalliche, interferiscono con le misurazioni delle variazioni del campo magnetico terrestre. Sempre nei pressi del Grifone, spiega ancora l'Ingv, è attivo anche un nodo della rete sismica nazionale che esegue il costante monitoraggio sismico dell’area, mandando in tempo reale i dati dei movimenti del terreno alla sala di controllo generale. La strumentazione scientifica è molto sensibile ai disturbi e richiede, per funzionare nel migliore dei modi, un’area di rispetto, sottolineano gli esperti.

Per consentire al Grifone di essere visitato dai cittadini senza che ciò disturbi le attività dell'Osservatorio, Ingv e Comune di Castello Tesino hanno trovato un'intesa. In sostanza, i veicoli a motore dovranno restare lontano, lasciati in nuovi parcheggi dedicati, mentre per arrivare al Grifone bisognerà camminare o pedalare in bicicletta in questo angolo isolato, pittoresco e affascinante della natura.