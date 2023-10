Levico, un'altra tragedia con il deltaplano: la vittima è Maksymilian Pora di Levico

TRENTO. Un'altra tragedia con il deltaplano in Trentino: un uomo di 40 anni, Maksymilian Pora di Levico, ha perso la vita verso le 13.30 di oggi, sabato 14 ottobre, in seguito a uno schianto avvenuto nei pressi della frazione Barco, nel comune di Levico Terme. Il mezzo era decollato a Vetriolo, sotto la Panarotta, nell'area dedicata ai lanci. Lo schianto è avvenuto in fase di avvicinamento al campo di atterraggio: il mezzo sarebbe andato in avvitamento nel cielo sopra Barco.

Sul luogo dell'incidente (nelle foto) sono intervenuti l'aambulanza e l'elicottero sanitario di Trentino Emergenza, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, ma per il pilota non c'è stato niente da fare.

Nella stessa zona, sabato 2 settembre, era avvenuto un tragico scontro in volo tra un parapendio e un deltaplano, entrambi condotti da turisti tedeschi, che sono precipitati al suolo dopo un volo di un centinaio di metri.

A perdere la vita il pilota del deltaplano, un uomo di 73 anni, mentre l'uomo alla guida del parapendio, 57 anni, era rimasto ferito in modo non grave.

La collisione è avvenuta nei cieli sotto la Panarotta, non distante dal punto di decollo che si trova a Vetriolo. I due velivoli sono precipitati in un luogo poco lontano, nei boschi sotto la montagna.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo ha avuto difficoltà in fase di atterraggio, proprio mentre si stava avvicinando al campo ed è precipitato violentemente al suolo, morendo probabilmente sul colpo. Inutili, infatti, sono stati i tentativi del personale sanitario intervenuto.