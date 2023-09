Vetriolo, scontro tra un deltaplano e un parapendio che precipitano al suolo: un morto e un ferito

TRENTO. Tragico scontro nei cieli sopra Levico Terme, questo pomeriggio: una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita.Si è trattato di uno schianto tra un parapendio e un deltapplano, che poi sono precipitati al suolo dopo un volo di circa 300-400 metri. A perdere la vita la persona alla guida di quest'ultimo, che a quanto pare ha incrociato il parapendio nella propria traiettoria. I due stavano volando ad una quota di circa 1600 metri. La vittima è di nazionalità tedesca, il pilota del parapendio è italiano.

La collisione è avvenuta nei cieli sotto la Panarotta, non distante dal punto di lancio che si trova a Vetriolo. I due velivoli sono precipitati in un luogo poco lontano, zona delle Michelotte, nei boschi scoscesi a valle della strada provinciale di Vetriolo e dell'area belvedere e decollo.

A dare l'allarme, verso le 16.45, diverse persone che hanno assistito alla drammatica scena. Dopo lo scontro in cielo, il pilota del parapendio è riuscito ad attenuare la velocità di caduta aprendo la vela d'emergenza.

Il Soccorso alpino spiega in una nota che le numerose chiamate di emergenza riferivano coordinate diverse , il che inizialmente ha complicato la localizzazione dei due piloti, ma in breve tempo l'elicottero è stato in grado di dirigersi sul conducente del parapendio. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati dunque sbarcati in hovering sul ferito, che è stato recuperato e elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento:

L'elicottero, mentre scendeva a soccorrere il parapendista, è riuscito a individuare anche il pilota del deltaplano, per il quale non si è potuto far altro che constatare il decesso. Raggiunta via terra dal personale del Soccorso alpino e dai vigili del fuoco volontari di Levico, la salma è stata dunque recuperata e portata a valle dopo il nulla osta delle autorità.