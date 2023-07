Tragico scontro auto-moto nel Primiero: muore una turista tedesca, ferito il marito

PASSO CEREDA. Tragico incidente attorno alle ore 12 di oggi, domenica 16 luglio, a Passo Cereda, nel Primiero: un’auto, presumibilmente intenta a svoltare nel piazzale dell’ex “Baita del vecio”, poco dopo il bivio per la val Canali, si è scontrata con una moto. La donna alla guida della due ruote, una turista tedesca, ha perso la vita: ferito, ma non in pericolo di vita, il marito che è riuscito a schivare l’impatto poiché a bordo di un’altra moto.



La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna, che avrebbe impattato violentemente contro lo spigolo anteriore dell’auto in movimento, condotta da alcuni turisti in vacanza in valle. Il marito, come detto non grave, è stato trasferito all’ospedale di Feltre. Sul posto è intervenuto l’elicottero di Trentino Emergenza con l’équipe medica, in supporto all'ambulanza di zona e al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Primiero.



(Foto: sito web, La Voce del Nordest)