Barco di Levico, paura per il temporale, ieri danni all’acquedotto e due famiglie evacuate

LEVICO. Se i danni maggiori si sono verificati ieri pomeriggio in Basso Sarca, anche in Valsugana il forte temporale ha provocato danni ed apprensione. Se i vigili del fuoco sono entrati in azione in tutta la valle, da Ospedaletto a Levico, è stato nella zona di Barco che si sono concentrate le emergenze più gravi.

I danni sono venuti dalla piena improvvisa del rio Sella, che si è ingrossato ed ha causato fra l’altro anche la rottura dell’acquedotto. Nella zona della val diSella si è registrato infatti ieri sera il record di precipitazioni di tutto il Trentino con 135 millimetri.

Il Comune si è subito attivato, ed oggi i tecnici cercheranno di valutare l'entità del danno per riuscire quanto prima ad intervenire per la soluzione. «Per quanto riguarda la zona bassa di Levico, zona Cimitero e zona industriale – ha spiegato in una nota il Comune - c'è in questo momento un soccorso dell'acquedotto di Guizza».

Il rio Sella ha anche provocato una scarica di materiale e ghiaia, e ieri sera due famiglie sono state evacuate per precauzione, visto il pericolo di frane, che per fortuna non si sono verificate.