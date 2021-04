Arriva lo spot contro la Dad: lo farà il "Gruppo scuole aperte di Primiero"

TRANSACQUA. Dopo la prima manifestazione sui prati Navoi a Transacqua il 14 marzo, a cui è seguita una settimana dopo quella molto numerosa in centro a Fiera di Primiero con la partecipazione in massa di famiglie, nonni, nonne, insegnanti e bidelli, il nucleo iniziale di genitori contro la didattica a distanza e la chiusura delle scuole si è allargato e strutturato nel "Gruppo scuole aperte di Primiero".



E ora, per sensibilizzare ancora di più sulle difficoltà della cosiddetta dad e dei disagi acclarati che provoca l'isolamento scolastico in tutte le sue varie sfaccettature, il gruppo ha deciso di realizzare uno spot chiamando a raccolta ragazze e ragazzi dai 12 ai 20 anni.



Sarà realizzato un breve filmato da far diventare, nelle intenzioni, virale, al fine si sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di studenti e studentesse delle scuole superiori che sembrano essere stati dimenticati nelle scelte delle istituzioni. La storia che i giovani attori saranno chiamati a raccontare è quella di Alice, una ragazza che segue le lezioni da casa davanti ad un video.



Improvvisamente, viene distratta da un mondo di meraviglia che ormai da molto non appartiene più alla realtà sua e dei suoi coetanei. Sarà un meraviglioso sogno oppure una dolce realtà? Il finale è a sorpresa.



«Gli adolescenti frequentano ormai le lezioni da casa da oltre un anno senza che possano godere di tutte le esperienze che la regolare frequenza garantisce: la socializzazione attiva, il confronto, le emozioni reali, il rispetto verso gli adulti e i propri insegnanti e degli orari, la responsabilità, la sfida di affrontare ogni ostacolo giornaliero», spiegano i referenti del Gruppo scuole aperte, alla vigilia della nuova iniziativa.

Il ritrovo per gli interessati è domani, domenica 18 aprile, alle 14 presso il ponte Isolabella a Fiera di Primiero. Le riprese, con la collaborazione del videomaker Claudio Brugnolo, si svolgeranno al vicino parco Clarofonte. Dunque non resta che attendere di vedere lo spot.