Raid ladresco nei garage di un condominio e di almeno un'altra abitazione a Civezzano, in via Argentario. Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri della locale stazione.

Tra le vittime anche una triatleta di 42 anni cui sono stati rubati due costose mountain bike (una da 4500 euro - foto qui sopra - e l'altra da 3500), una bici da endurance che vale 1800 euro e una ruota della bici da gara (800 euro, foto sotto).

Spariti anche quattro paia di scarponi da scialpinismo, una mola a disco, una motosega e una circolare, un trapano e una tagliasiepi, per un valore complessivo di circa 15 mila euro.

L'atleta ha rivolto un appello ai ladri: «La cosa che mi da più fastidio è avere perso la ruota della mia bici da triathlon: ha scritte personalizzate colore rosa-oro e la cassetta con rapporti molto duri, non standard. Difficile da rivendere e anche da ricomprare per i ladri, mentre per me è complicato trovare qualcosa di compatibile. Dato il valore importante del “bottino”, sarebbe bello se i ladri mi restituissero almeno quella ruota, facendomela trovare in qualche modo, magari buttandola nel giardino sopra all'entrata del garage. Se qualcuno la trovasse può scrivermi all’indirizzo email xstrix@gmail.com: mi farebbe un grande favore».