Intervento dell'elicottero nella giornata di oggi in Primiero, dove l'equipaggio, in azione assieme a Servizio prevenzione rischi, Servizio gestione strade e Commissione valanghe, è intervenuto per bonificare il versante a monte del tratto della statale 50 interessato nella serata di ieri da una valanga.

Il distacco della massa nevosa non ha coinvolto né mezzi né persone, invadendo la carreggiata. Quest'oggi dopo aver sgomberato la carreggiata, prima di riaprire la circolazione si è provveduto a sorvolare la zona con la Daisy bell, la "campana" che agevola il distacco di masse pericolanti di neve.