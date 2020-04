Matteo Coco ha 26 anni, è di Terlago, e da domani sarà in gara per il titolo di Mister Italia, il corrispettivo maschile di Miss Italia. Un concorso che quest’anno - per cause di forza maggiore - sarà inizialmente «virtuale» e quindi via web.



Matteo è l’unico partecipante della nostra regione, e quindi spera di poterci rappresentare fino alla finale. Studente di lingue e interpretariato, sta ultimando ora il corso per diventare interprete della Lis - la «lingua dei segni» per persone non udenti - e nel frattempo passa la quarantena in casa con la famiglia.



«Ho già partecipato in passato a qualche concorso e selezione, ma Mister Italia, questa volta, mi sembra essere una buona opportunità. Quest’anno mi sento più forte che mai, e la formula web potrebbe aiutare, se i trentini voteranno per me».



La formula infatti è tutta telematica. Da domani mattina, la scheda di Matteo Coco verrà pubblicata sui canali social del concorso (Instagram “misterItaliaa” con due A finali, e Facebook “Concorso Mister Italia”). Sarà quindi possibile votare mettendo il “like” sulla scheda di Matteo. «A fine settimana si fa la classifica dei primi tre, che accedono alle pre-finali; più avanti ci sarà un evento “live” in rete, dal quale verranno scelti tre concorrenti che vanno direttamente alla fase finale» spiega Coco.



Per Matteo, anche la voglia di mettersi in gioco per il futuro: «Il mio sogno sarebbe il cinema, ma ancor di più la televisione. Mi piacerebbe fare il presentatore o il conduttore TV, credo che sarei all’altezza».