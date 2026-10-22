PIETRAMURATA. Sono 39 i candidati che hanno superato la prima fase di selezione per entrare nel Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Le prove, dedicate alla movimentazione su roccia, si sono svolte a Pietramurata nelle giornate del 3 e del 18 ottobre e hanno coinvolto complessivamente 46 aspiranti soccorritori provenienti da gran parte del Trentino.

La selezione ha messo alla prova le capacità tecniche dei partecipanti in parete. I candidati hanno dovuto affrontare una via multipitch, cimentandosi nella progressione sia da primo sia da secondo di cordata, gestire due calate in corda doppia e dimostrare di conoscere le tecniche di assicurazione e la verifica degli ancoraggi.

Al termine delle due giornate, 39 aspiranti hanno ottenuto il via libera per proseguire nel percorso di reclutamento. Tra loro ci sono nove donne, a conferma della partecipazione femminile alla selezione.

I candidati da tutto il Trentino

Gli aspiranti soccorritori arrivano da diverse zone della provincia, con l'eccezione del Primiero e del Vanoi. Nel dettaglio, 14 candidati provengono dalla zona Adamello Brenta, 10 dalle valli di Non e Sole, sette dalla Valsugana e dal Tesino, sette dal Basso Trentino, cinque dal Trentino Centrale e tre dalle valli di Fiemme e Fassa.

In inverno le prove su neve e ghiaccio

Per chi ha superato il primo passaggio, il percorso proseguirà durante la stagione invernale, con una seconda fase di selezione in ambiente innevato. I candidati dovranno dimostrare le proprie capacità nella progressione su ghiaccio, nella realizzazione di ancoraggi su terreno innevato e nello scialpinismo, sia in salita sia in discesa. È prevista anche una prova di ricerca con l'Artva, lo strumento utilizzato per individuare persone travolte da valanghe.

Soltanto chi supererà anche questo secondo passaggio potrà accedere al percorso formativo specifico per il soccorso in montagna. Un cammino che richiede preparazione tecnica e capacità di operare in condizioni ambientali complesse e che, una volta completato, consentirà agli aspiranti di diventare soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.