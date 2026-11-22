SANTA MASSENZA. Diciotto anni di spettacoli, tradizioni e racconti legati alla grappa. La Notte degli Alambicchi Accesi diventa maggiorenne e torna ad animare Santa Massenza, piccolo borgo della Valle dei Laghi, dal 5 all'8 dicembre 2026, in occasione del ponte dell'Immacolata.

Il paese, conosciuto per la sua storica vocazione alla distillazione artigianale, ospiterà nuovamente un originale percorso teatrale attraverso le sue cinque distillerie: Giovanni Poli, Casimiro, Distilleria Francesco, Giulio & Mauro e Maxentia. Gli stabilimenti diventeranno palcoscenici nei quali attori professionisti racconteranno storie, curiosità e tradizioni delle famiglie produttrici.

Ad accompagnare i visitatori, suddivisi in gruppi e dotati di radiocuffie, sarà la voce narrante di Patrizio Roversi. Tra una rappresentazione e l'altra, spazio anche alle degustazioni delle grappe trentine, comprese quelle ricavate da Nosiola, Rebo e Vino Santo. Il percorso si concluderà con un momento collettivo nella piazza del paese.

«Volevamo fare qualcosa di assolutamente originale e unico, che potesse raccontare la grappa con una formula nuova e adatta a tutti», ricorda Paola Aldrighetti, presidente dell'associazione culturale Santa Massenza Piccola Nizza de Trent. «Dopo 18 anni posso dire con orgoglio che ci siamo riusciti».

L'iniziativa rievoca le lunghe notti di lavoro dei distillatori, quando gli alambicchi restavano accesi per sfruttare al massimo le giornate produttive. Una tradizione fatta anche di incontri, racconti e momenti conviviali, oggi riproposta attraverso il teatro.

Sette le repliche previste nelle quattro giornate, con un limite di 200 spettatori per appuntamento. Sono inoltre previsti due punti ristoro presso l'Antica Distilleria Giovanni Poli e l'Agricola Francesco. L'evento è rivolto principalmente agli adulti e la prenotazione è fortemente consigliata attraverso il portale di Garda Trentino.