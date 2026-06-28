PERGOLESE. Anche Anag Trentino-Alto Adige si unisce al cordoglio per la scomparsa di Arrigo Pisoni, storico produttore di Pergolese e protagonista assoluto della crescita della grappa trentina e dell'enologia del territorio.

L'Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti ricorda Pisoni come «uno dei padri fondatori della grappa moderna», capace di trasmettere con entusiasmo la cultura del distillato e di diventare un punto di riferimento tanto per i produttori quanto per gli assaggiatori. Socio onorario di Anag, viene descritto come un esempio di competenza, generosità e passione.

«Averlo avuto accanto è stato un privilegio per l'intero comparto e per la comunità intera – afferma Mauro Paolini, referente di Anag Trentino-Alto Adige –. La ricchezza di passione, dedizione e amore che Arrigo ha donato lascia un'eredità destinata a vivere nei cuori e nei calici di chi continuerà a promuovere la cultura della grappa».

Nato nel 1932, Arrigo Pisoni è stato tra i protagonisti della storia vitivinicola del Trentino. Con i cugini contribuì allo sviluppo del Trentodoc, fu tra i fondatori dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino, del Consorzio Vino Santo Trentino, dell'Istituto Spumante Trentodoc e della stessa Anag, oltre a distinguersi come innovatore nell'agricoltura biologica, nella distillazione e nella valorizzazione dell'olivicoltura in Valle dei Laghi.

L'associazione conclude esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia Pisoni, ricordando un uomo che ha contribuito in modo decisivo alla crescita della cultura della grappa trentina e alla valorizzazione del territorio.