PERGOLESE. Si è spento all'età di 93 anni Arrigo Pisoni, storico fondatore, insieme ai cugini Vittorio e Gino Pisoni, della Azienda Vinicola e Distilleria Pisoni di Pergolese, realtà che ha segnato la storia della viticoltura della Valle dei Laghi.

Nato nel 1932 a Lasino, Arrigo Pisoni è stato tra i pionieri del Vino Santo Trentino, della grappa di qualità e del TrentoDoc, contribuendo alla crescita dell'azienda poi sviluppata dalle nuove generazioni. Grande appassionato di montagna, sport e scultura, si è impegnato anche nella tutela del territorio e delle tradizioni locali.

Lascia i figli Stefano, Elio e Giuliano, le sorelle Enrica e Giulia, i nipoti e i familiari. I funerali saranno celebrati martedì alle 16 nella chiesa parrocchiale di Pergolese, preceduti questa sera alle 20 dalla recita del rosario.