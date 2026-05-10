VEZZANO. Incidente stradale tra Vezzano e Vigolo Baselga, dove un’auto è uscita di strada provocando il ferimento lieve del conducente. L’allarme è scattato lungo il tratto che collega le due località, con l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.



Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Riva del Garda, i vigili del fuoco volontari di Vigolo Baselga e i vigili del fuoco permanenti di Trento.



Le squadre intervenute hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, mentre venivano effettuati gli accertamenti sulla dinamica dell’uscita di strada.

Il conducente è stato assistito dopo l’incidente e, secondo le prime informazioni, ha riportato ferite lievi. Durante le operazioni si è registrato un leggero disagio alla circolazione, senza particolari conseguenze per il traffico.