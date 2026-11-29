AVIO. Dazi, aumento dei costi energetici, concorrenza internazionale e riduzione della redditività delle aziende agricole. Sono le principali criticità del comparto vitivinicolo trentino affrontate dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto nella mattinata di domenica 29 novembre 2026 all’assemblea dei soci della Cantina Sociale di Avio, ospitata nel Teatro parrocchiale.

Particolare attenzione è stata riservata al mercato americano, che continua a rappresentare uno sbocco commerciale importante per le produzioni trentine. Secondo Fugatti, Cavit ha saputo individuare prospettive concrete per affrontare le difficoltà del settore, guardando anche agli investimenti necessari per il futuro.

«Oggi riscontriamo un calo della redditività, ma questo problema va affrontato attraverso uno spirito di unità del sistema tra Provincia, mondo cooperativo, cantine di primo e secondo grado, per guardare con fiducia al futuro», ha sottolineato Fugatti, confermando la disponibilità dell’amministrazione provinciale a collaborare con il comparto.

Tra gli interventi messi in campo figurano l’abbattimento degli interessi sugli investimenti dei giovani agricoltori attraverso Cooperfidi e il sostegno al potenziamento delle infrastrutture irrigue, sempre più strategiche di fronte ai cambiamenti climatici e alle difficoltà di approvvigionamento idrico.

Il governatore ha ricordato anche il lavoro dell’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli per il riconoscimento formale della ganzega e del lavoro solidale in agricoltura, realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Trento.

Le prospettive del settore sono state approfondite dal presidente della Cantina Sociale di Avio, Lorenzo Libera, e dal direttore generale di Cavit, Enrico Zanoni, che ha illustrato l’andamento dei mercati internazionali.

Il sindaco Ivano Fracchetti ha invece evidenziato il valore economico e culturale della cantina per il territorio, richiamando la necessità di una collaborazione tra le istituzioni per affrontare le crisi idriche. All’assemblea hanno partecipato anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e il presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Renato Dalpalù.