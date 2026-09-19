TRENTO. Un escursionista è morto questa mattina, sabato 19 settembre, dopo essere stato colto da un malore sulla vetta di Cima Valdritta, punto più alto del Monte Baldo e spartiacque tra Veneto e Trentino. L'allarme è scattato attorno alle 10.20, con l'attivazione del Soccorso alpino di Verona.

Prima che le nuvole chiudessero la zona, l'elicottero di Verona Emergenza è riuscito a sbarcare in quota l'équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso, per poi spostarsi e atterrare al Rifugio Fiori del Baldo. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione.

Nonostante i tentativi, per l'escursionista non c'è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo, che al momento del malore si trovava sulla cima insieme a tre amici.

Quando si è aperto un varco tra le nubi, l'elicottero ha potuto recuperare la salma, successivamente trasportata a Malcesine. I tre compagni hanno invece iniziato la discesa verso Novezza. Una squadra del Soccorso alpino di Ala è andata loro incontro, accompagnandoli poi fino alla macchina.