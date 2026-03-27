FOLGARIA. Il comprensorio sciistico Folgaria-Fiorentini è stato premiato da «Skiresort.it», il più grande portale di test di comprensori sciistici nel mondo, come comprensorio sciistico top. Il team di «Skiresort.it» ha testato accuratamente il comprensorio sciistico nella stagione 2025/2026 sulla base di 18 criteri di valutazione. In tal senso Folgaria-Fiorentini, con 4,1 di 5 possibili stelle, ha ottenuto una valutazione top.



In alcune categorie di valutazione l'area ha ricevuto 5 stelle su 5: preparazione delle piste, pulizia-igiene, cortesia del personale, famiglia, accoglienza. Quest'anno, poi, grazie ad un ottimo sistema di neve programmata e condizioni atmosferiche buone la stagione invernale sull'altopiano dai primi dati che trapelano sembra essere stata una stagione record.



Confortanti i passaggi della nuova cabinovia, Francolini-Sommo Alto, che ha rivalutato in maniera eccelsa la pista Francolini che da tempo era stata preclusa allo sci causa la chiusura per raggiunti limiti della vecchia seggiovia. La nuova cabinovia è stata ben accolta dagli amanti dello sci alpino, ci si augura possa lavorare anche nella stagione estiva ed autunnale.



Altro punto determinante i punti di ristoro dell'area Folgaria-Fiorentini considerati ottimi e ben organizzati. Il comprensorio sciistico viene definito ideale per le famiglie e per la didattica dello sci alpino e dello snowboard. Non solo, si respira un'aria di serenità quando si scia quassù, le piste vengono considerate ottime per i bambini che possono sciare tranquilli senza pericoli.



Va rivalutato il lavoro svolto dagli addetti alle piste, carabinieri e polizia di Stato coadiuvati dall'Associazione Fissa di Verona, dai volontari della Croce rossa (durante le manifestazioni) tutti argomenti positivi che innalzano il ranking della stazione. La tenuta delle piste viene definita superlativa, grazie a battipista moderni e a gattisti provetti nonché alle maestranze della Folgaria Ski.



Successo anche per l'accesso ai cancelli degli impianti, le specifiche app consentono di non fare code alle casse, si passa con il cellulare in tasca. La località inoltre si veste di internazionalità mettendo in cantiere molte manifestazioni che vedono spesso protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo.