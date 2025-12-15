TRENTO. Una moltitudine di pesci rossi, decine di migliaia, concentrati in pochi metri d’acqua al lago di Loppio. E rischiano di morire per mancanza di ossigeno. Lo riporta un post di Ivo Cipriani sulla pagina Facebook “Sei di mori se…”. Spiegando che le poche piogge di questo ultimo periodo sono state sufficienti per mantenere un minimo di acqua nelle parti più basse del lago, da tempo in sofferenza. E sottolineando l’imprudenza di chi, a suo tempo, si è disfatto dei pesci rossi, che in realtà sono carassi dorati, una specie molto invasiva, gettandoli nel lago, dove si sono riprodotti enormemente, creando un forte squilibrio nella biodiversità del lago.

Della questione si è interessata anche la cpnosigliera provinciale Lucia Coppola, che ha presentato un’interrogazione.