BRENTONICO. È uscito per cercare il cellulare che aveva perso, ma durante le ricerche ha smarrito l'orientamento e non è più riuscito a tornare alla propria auto. È successo a un uomo di Brentonico, classe 1947, nei boschi del monte Giovo, nella zona tra Besagno di Mori e Castione di Brentonico.

Poco prima delle 20.30 l'uomo ha chiamato il Numero unico per le emergenze 112, senza però riuscire a indicare con precisione dove si trovasse. La Centrale unica di emergenza ha quindi attivato la Stazione Vallagarina del Soccorso alpino e speleologico.

Sei operatori hanno raggiunto la zona e avviato le ricerche. Determinante è stato l'impiego di un drone dotato di termocamera, grazie al quale l'uomo è stato individuato dall'alto in un'area caratterizzata da una vegetazione particolarmente fitta.

Una volta raggiunto, è stato trovato illeso ma provato dalle ore trascorse nel bosco. I soccorritori lo hanno imbarellato e, con l'aiuto dei vigili del fuoco di Mori, che hanno aperto un varco tra la vegetazione, lo hanno trasportato fino alla strada. L'intervento si è concluso intorno alle 00.30 e l'uomo è stato poi accompagnato a casa.