AVIO. Due lupi attraversano le strade di Sabbionara alle 6.30 del mattino, dirigendosi verso il castello di Avio, e il sindaco lancia l’allarme. A intervenire è l’Enpa del Trentino, attraverso la presidente della sezione di Rovereto, Ivana Sandri, che contesta le dichiarazioni del primo cittadino e chiama in causa anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

«Due lupi passano all’alba a Sabbionara di Avio e il sindaco lancia l’allarme, perché le “bestie” sono transitate alle 6.30 del mattino, quindi in questo periodo dell’anno è buio, e si sono dirette verso il castello di Avio, che si trova notoriamente in una bellissima zona boscata. Quindi, si chiederanno molti, qual è la novità?», esordisce Sandri.

«In effetti chi si occupa di fauna selvatica sa perfettamente che i lupi, come gran parte dei selvatici, usano le strade costruite dall’uomo per spostarsi più agevolmente e con meno fatica». L’associazione critica quindi la reazione del sindaco di Avio, ricordando come la presenza del predatore sul territorio sia nota da anni e sottolineando il carattere elusivo della specie nei confronti delle persone.

«Ci chiediamo come mai il sindaco di Avio non abbia ottenuto le informazioni necessarie a garantire ai suoi amministrati di poter vivere con serenità la presenza di una specie essenziale per la biodiversità, per l’ambiente nella sua complessità», prosegue Sandri.

L’Enpa richiama poi il ruolo del Corpo forestale provinciale, che potrebbe contribuire maggiormente alla divulgazione delle conoscenze sulla fauna selvatica, a condizione che venga garantito un numero sufficiente di operatori per svolgere le molteplici funzioni richieste.

«Se ciò non è avvenuto – come parrebbe dalle dichiarazioni allarmistiche del sindaco – di chi è la responsabilità?», domanda la presidente dell’associazione animalista, chiamando in causa anche Maurizio Fugatti, residente nel comune di Avio.

«Una responsabilità pesante, per il primo cittadino del comune, il cui obbligo a garantire le informazioni necessarie è cogente, ma anche per il cittadino più influente, che della Provincia autonoma è il presidente», aggiunge Sandri.

La conclusione dell’Enpa è affidata a una stoccata nei confronti delle istituzioni provinciali, chiamate a informare e formare gli abitanti «affinché vengano superate dalla scienza le dicerie buone solo per i racconti del brivido accanto alla stufa, in una sera d’inverno riscaldata da un caldo e buon vin brulè».