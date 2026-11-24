AVIO. Ci sono e non hanno paura di niente. Anzi, la vicinanza con l'uomo non crea alcun problema. Stiamo parlando dei lupi, bestie selvatiche che, da tempo, hanno mollato i pascoli montani schifando vacche e pecore per scendere in città, o comunque in paese. La sorpresa, domenica 22 novembre mattina, è stata grande a Sabbionara. Perché due lupi hanno battuto il centro storico della frazione aviense incuranti del pericolo «umano». E non stiamo parlando di ore notturne ma dell'alba, le 6.30 del mattino precisamente.

«Non è successo niente, premetto - commenta il sindaco Ivano Fracchetti - Però siamo tutti preoccupati per la presenza dei lupi in valle. Le bestie, per dire, sono passate dentro due parchi giochi per bambini e poi sono salite al Castello dove in questi giorni è allestito il mercatino di Natale. Non c'era nessuno, per fortuna, ma il rischio è comunque alto. Se incontrano adulti si spera che tutto finisca bene ma, a quell'ora del mattino, sono in tanti a portare fuori il cane o ad accompagnare i figli o i nipoti alla corriera. Nulla contro i lupi ma, ripeto, sono comunque un pericolo».

Il sindaco non ha dubbi sulla discesa a valle dai Lessini dei lupi: «È scontato che cercano galline o altri alimenti. Ma il mio problema, in quanto amministratore pubblico, è garantire la sicurezza dei cittadini e sapere che ci sono lupi che girano indisturbati non mi lascia affatto tranquillo».

La zona di Avio, da mesi ormai, è finita nel mirino dei lupi. Nel recentissimo passato si registrano infatti tre pecore sbranate nel capoluogo e cani morsi e uccisi nei dintorni, tra Borghetto e Vò. Ora sono scesi addirittura fino a Sabbionara, centro troppo urbanizzato e vissuto per non far suonare il campanellino d'allarme.

A intervenire sulla vicenda, qualche mese fa, è stata la consigliera provinciale Paola Demagri (Casa Autonomia.eu), che ha depositato un'interrogazione alla giunta per chiedere chiarimenti sui criteri utilizzati per quantificare i danni da predazione e sui valori delle tabelle applicate per i ristori. Il caso di Fulvio Zoara, pensionato di Avio che dopo 45 anni di attività ha deciso di non allevare più pecore dopo averne trovate tre morte, tutte gravide, nel recinto davanti a casa, è per Demagri l'ennesima dimostrazione di una situazione che coinvolge ormai diverse zone del Trentino.

«Gli episodi che in queste settimane arrivano dalla Vallagarina sono soltanto l'ennesima dimostrazione di una realtà che molti allevatori conoscono fin troppo bene. Parliamo di un problema che non riguarda esclusivamente gli animali da reddito. Tra le vittime degli attacchi dei lupi ci sono sempre più spesso anche i cani da guardiania e quelli impiegati nella conduzione delle mandrie e dei greggi».

Demagri allarga il ragionamento alle difficoltà strutturali della zootecnia di montagna, già alle prese con costi di produzione superiori rispetto alle realtà di pianura e ulteriormente penalizzata dal caro energia e dai rincari di mangimi e foraggi. La convivenza con i grandi carnivori, aggiunge, comporta ulteriori costi economici, organizzativi e psicologici che ricadono in larga parte sulle aziende agricole.

Il grido di allarme, però, va oltre le ragioni economiche degli allevatori. «Il pericolo - conferma il sindaco di Avio - è che i lupi possano attaccare dei bambini visto che, specie in questo caso, sono entrati addirittura nei parchi pubblici dove ci sono i giochi».