VALLAGARINA. La bici è un veicolo economico, anche nel senso che porta soldi. Le istituzioni ci hanno messo tanto per capirlo ma alla fine ci sono arrivate. A tal punto che il Trentino sta investendo molto denaro per apparecchiare piste ciclabili protette che richiamano famiglie da tutta Europa e anche oltre. C'è però un altro aspetto, estremo diciamo, che invoglia gli amanti delle due ruote leggere a fiondarsi tra i Murazzi e Borghetto per sfidare se stessi ma, soprattutto, la gravità. È un turismo diverso, che segue canali poco istituzionali anche se decisamente inseriti nell'epoca moderna.

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