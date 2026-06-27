LAVARONE. Una giornata dedicata ai vigili del fuoco volontari, tra dimostrazioni operative, formazione e momenti di festa. È quella vissuta oggi a Gionghi, dove si è svolta la tradizionale Festa del Corpo locale organizzata dai pompieri di Lavarone. L'evento ha avuto come momento centrale la "1st Pompieri en Festa Race", una competizione di abilità tecnica con autorespiratori che ha visto sfidarsi una quarantina di vigili del fuoco provenienti da tutto il Trentino, oltre a un partecipante da fuori provincia.

Ad assistere alla manifestazione anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, accolto insieme al sindaco Claudio Stenghele dal comandante Mirco Spagnolo e dal vicecomandante Omar Ez Zaouia. Nel suo intervento, Fugatti ha ringraziato i volontari per l'impegno quotidiano e per l'organizzazione dell'evento, sottolineando il valore delle caserme come punti di riferimento non solo per il soccorso, ma anche per la vita delle comunità.

"È un bel momento in cui ci si incontra e si mettono a confronto le proprie capacità tecniche, in una gara davvero entusiasmante che unisce il corpo di Lavarone ad altri di tutto il Trentino", ha affermato il presidente. "Le caserme dei vigili del fuoco volontari rappresentano un presidio fondamentale per il territorio e un simbolo dei valori di volontariato, responsabilità e solidarietà che caratterizzano il Trentino".

Il sindaco Claudio Stenghele ha definito la manifestazione "un'importante occasione di sport, aggregazione e condivisione", mentre il comandante Mirco Spagnolo ha ricordato che il Corpo di Lavarone, composto da 30 vigili effettivi, effettua ogni anno tra i 100 e i 150 interventi, dagli incendi al supporto all'elisoccorso, passando per il recupero di animali e gli interventi sulla viabilità.

Il vicecomandante Omar Ez Zaouia ha infine illustrato le caratteristiche della gara con autorespiratori, spiegando che alla competizione hanno partecipato anche i cinque corpi coinvolti nel circuito "5 Fire": oltre a Lavarone, Carisolo, Caldonazzo, Novaledo e Borgo Valsugana. Il campionato si concluderà ad agosto a San Sisto, nel comune di Caldonazzo, dove la squadra vincitrice riceverà in premio un autorespiratore completo APVR.