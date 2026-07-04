BRENTONICO. Proseguono senza esito le ricerche di Gino Paoli, l'85enne originario di Rovereto scomparso dalla serata di giovedì nella zona di San Giacomo di Brentonico. Anche oggi, 4 luglio, decine di soccorritori hanno battuto il territorio nel tentativo di rintracciarlo, ma senza alcun risultato.

Alle squadre già operative nella giornata di ieri si sono aggiunti fin dalle prime ore del mattino gli operatori delle Stazioni di Ala, Altipiani, Fai della Paganella, Pergine, Riva del Garda e Trento-Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, oltre alle unità cinofile della Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe e al gruppo tecnico forre.



Le ricerche di Gino Paoli Le ricerche di Gino Paoli Le ricerche di Gino Paoli Le ricerche di Gino Paoli Le ricerche di Gino Paoli

Hanno preso parte alle operazioni anche la Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, i Vigili del fuoco volontari della Vallagarina e i permanenti di Trento, le unità cinofile della Polizia di Stato e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri di Brentonico, gli Psicologi per i Popoli e l'elicottero della Guardia di Finanza, che ha effettuato numerosi sorvoli dell'area senza riuscire a individuare l'anziano.

Complessivamente nella giornata di oggi sono stati impegnati circa cento soccorritori, dei quali quaranta appartenenti al Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Sommando anche gli operatori coinvolti ieri, sono circa 300 le persone che hanno preso parte alle ricerche nelle due giornate. Le operazioni riprenderanno domani alle prime luci dell'alba.