BRENTONICO. Un problema durante una manovra, poi la perdita di controllo e la caduta. È la prima ricostruzione dell’incidente che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, ha coinvolto un ultraleggero nella zona di Costapelada, sul Monte Baldo, nel territorio di Brentonico. A bordo c’erano tre persone, tutte rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve.

L’allarme è scattato attorno alle 13, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino Emergenza, impegnati nel raggiungere gli occupanti del velivolo e nel prestare loro le prime cure. Le tre persone sono state quindi accompagnate all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti sanitari.

Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre l’ultraleggero era impegnato in una manovra. Qualcosa sarebbe andato storto e il velivolo è precipitato nella zona di Costapelada. Nessuno dei tre occupanti avrebbe riportato conseguenze gravi, ma per tutti si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Restano ora da chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa abbia provocato il problema durante la manovra e la successiva caduta dell’ultraleggero.