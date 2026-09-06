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VIPITENO. Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, a Vipiteno, dove un aliante è precipitato nel fiume Isarco durante la fase di atterraggio. L’uomo che si trovava da solo a bordo è morto.
Secondo le prime informazioni, il velivolo stava facendo rientro al campo di volo di Vipiteno, lo stesso dal quale era partito. Proprio durante la manovra di atterraggio qualcosa sarebbe andato storto.
L’aliante avrebbe improvvisamente deviato dalla propria traiettoria, finendo nell’Isarco. Per il pilota, unico occupante del velivolo, non c’è stato nulla da fare.
Restano da chiarire le cause dell’incidente e la dinamica esatta della tragedia. Sono in corso anche le procedure per l’identificazione della vittima.