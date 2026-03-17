VERONA. La stagione delle vipere quest'anno arriva in anticipo, principalmente a causa dell'aumento delle temperature: in Veneto sabato scorso una bambina di 10 anni è stata morsa alla mano in Lessinia, nel veronese, dove la piccola è stata sorpresa dal rettile, che le ha sferrato un morso di difesa. ricoverata a Verona, adesso sta bene ed è stata dimessa già dopo 24 ore. Si tratta di un anticipo di almeno un mese rispetto al solito.

Le temperature miti delle scorse settimane hanno fatto sì che l'animale uscisse allo scoperto prima del tempo e, in fase di risveglio dal letargo, abbia attaccato la bambina. Un caso analogo era già successo nel 2023, quando però l'anticipo della stagione delle vipere era stato ad aprile. Al Pronto soccorso pediatrico di Verona è stata richiesta una consulenza al Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliero universitaria integrata (Aoui): ci sono 4/6 ore di tempo per intervenire nel caso di un morso di vipera.

A seconda del grado di complessità i sintomi che compaiono sono gonfiore della zona interessata, nausea, vomito e diarrea nelle situazioni più gravi. Al suo arrivo, la piccola paziente presentava un quadro clinico rassicurante, con dolore locale e un modesto gonfiore della mano, senza aggravamento durante il periodo di osservazione. La gestione del caso è avvenuta secondo i protocolli previsti per i casi di lieve morso, con osservazione clinica, monitoraggio degli esami di laboratorio e controllo dell'evoluzione dei sintomi. Non è stato necessario l'impiego dell'antidoto.

Se il primo morso quest'anno è arrivato in netto anticipo, va comunque ricordato che gli incontri con le vipere rimangono rari e, nella maggior parte dei casi, si risolvono senza conseguenze gravi. Giorgio Ricci, direttore Centro antiveleni Aoui ricorda che "le temperature si alzano e assistiamo anche a cambiamenti nelle abitudini di questi animali. La raccomandazione è di fare attenzione ed essere prudenti".