ALA. Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 maggio, lungo la statale 12 a Santa Margherita di Ala. Un’auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, mobilitando un imponente intervento di soccorso.

L’allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con diversi mezzi di emergenza e l’elicottero con l’équipe di emergenza a bordo.

Due uomini, rispettivamente di 53 e 58 anni, sono rimasti feriti nell’impatto. Dopo essere stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario, entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione lungo il tratto interessato della Ss12 ha subito forti rallentamenti e la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.