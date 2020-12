Tanta paura e traffico in tilt: tutto sommato non è tragico il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 11.10, lungo l'Autobrennero. Lo scontro, un violento tamponamento, ha coinvolto due Tir che viaggiavano in direzione Sud, ed è avvenuto una paio di chilometri a nord di Ala (foto e video Gianni Cavagna).

L’allarme, come detto, è scattato alle 11.11 e ha mobilitato l’intera macchina dei soccorsi alla notizia dello scontro tra i due giganti della strada. Poi è parzialmente rientrato, quando si è capito che nessuno si era fatto male. Gli autisti coinvolti sono scesi da soli dai rispettivi mezzi e non hanno riportato conseguenze dal tamponamento. Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, è stata la circolazione. Nella corsia sud dell’A22 si è ben presto formata una coda di oltre 6 chilometri.