Un uomo di 66 anni è stato morso questo pomeriggio dal suo cane e per la gravità delle ferite è stato portato d'urgenza in elicottero alla clinica della mano di Peschiera.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Borghetto di Avio dove l'uomo risiede e subito sono intervenuti i soccorsi di Trentino Emergenza.

Sul posto, come vuole la prassi in questi casi, sono stati chiamati anche i carabinieri della stazione di Avio che hanno accertato l’accaduto. Non ci saranno conseguenze legali però visto che il 66enne è stato morso dal suo stesso cane.