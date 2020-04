L’orso M49 non si ferma un attimo e, lasciate alle spalle le scorribande nel Pinetano e in valle dei Mocheni, si è spostato verso la Vigolana e gli Altipiani.



È stato segnalato, in particolare, tra Folgaria e Besenello, come ha confermato proprio il sindaco di Folgaria: «È stata segnalata la presenza dell’orso M49 sulla Scanuppia con probabile transito sul territorio del Comune di Folgaria».