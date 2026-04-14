TRENTO. La Polizia di Stato, anche grazie all'apporto della Volante "Dante", ha già identificato l'autore di un tentato furto in un locale di Trento Nord avvenuto nella notte tra sabato e domenica e accompagnato ad un Cpr del Nord Italia un cittadino tunisino pluripregiudicato. Durante il servizio in Piazza Dante, infatti - comunica la Questura di Trento in una nota - gli operatori della Volante hanno riconosciuto un cittadino straniero come l'autore del tentato furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica presso un locale di Trento Nord, dove era stato ripreso in modo chiaro dalle telecamere di videosorveglianza ed indossante gli stessi abiti del giorno in questione.



L'uomo è stato così accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere foto segnalato e quindi indagato per tentato furto. Nei giorni scorsi poi, durante servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impiegati anche operatori della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione, è stato rintracciato e condotto ad un Cpr. del nord Italia un altro cittadino straniero, gravitante nel centro cittadino e con a carico numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.