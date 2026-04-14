PHOTO
TRENTO. La Polizia di Stato, anche grazie all'apporto della Volante "Dante", ha già identificato l'autore di un tentato furto in un locale di Trento Nord avvenuto nella notte tra sabato e domenica e accompagnato ad un Cpr del Nord Italia un cittadino tunisino pluripregiudicato. Durante il servizio in Piazza Dante, infatti - comunica la Questura di Trento in una nota - gli operatori della Volante hanno riconosciuto un cittadino straniero come l'autore del tentato furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica presso un locale di Trento Nord, dove era stato ripreso in modo chiaro dalle telecamere di videosorveglianza ed indossante gli stessi abiti del giorno in questione.
L'uomo è stato così accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere foto segnalato e quindi indagato per tentato furto. Nei giorni scorsi poi, durante servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impiegati anche operatori della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione, è stato rintracciato e condotto ad un Cpr. del nord Italia un altro cittadino straniero, gravitante nel centro cittadino e con a carico numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.