TRENTO. Un marciapiede che potrebbe arrivare a costare indirettamente 4 milioni di euro in dieci anni, considerando le conseguenze delle modifiche alla viabilità e la necessità di utilizzare un servizio Minibus per garantire il trasporto pubblico. È la dura denuncia di Daniele Demattè, del gruppo consiliare comunale di Fratelli d’Italia, che interviene sulla vicenda di via Cervara e attacca l’amministrazione comunale, accusandola di anteporre le scelte ideologiche alla sostenibilità economica degli interventi.

«A Trento abbiamo scoperto un nuovo modo di amministrare: prima si fanno i danni, poi si spendono i soldi dei cittadini per rimediare, ma guai ad ammettere di aver sbagliato!», si legge nel comunicato del consigliere meloniano. Secondo il quale, il restringimento di una curva per realizzare un marciapiede avrebbe compromesso il normale transito degli autobus, rendendo necessario il ricorso a mezzi più piccoli per assicurare i collegamenti tra Martignano, Montevaccino e la città.

Al centro della polemica ci sono soprattutto i costi del servizio alternativo. «Peccato che il Minibus non viaggi gratis. Servono autisti, mezzi, carburante, ore di servizio, percorrenze e frequenze adeguate per collegare Martignano e Montevaccino con la città. E qui arriva il capolavoro! Il costo complessivo del servizio, secondo le stime da verificare, potrebbe superare i 400.000 euro all’anno, ovvero 4 milioni di euro in dieci anni».

Si tratta, al momento, di cifre non ancora confermate, sulle quali Demattè ha deciso di chiedere chiarimenti attraverso una formale richiesta di accesso agli atti. «Se questi costi saranno confermati dalla richiesta di accesso agli atti che ho inoltrato alla Segreteria Generale del Consiglio Comunale e risulteranno conseguenza delle modifiche alla viabilità, ci troveremo davanti a uno dei marciapiedi più costosi della storia di Trento!».

L'attacco politico si concentra poi sulle motivazioni che avrebbero portato l'amministrazione a intervenire sulla strada. «Naturalmente ci spiegheranno che tutto è stato fatto per la sicurezza dei pedoni, per la mobilità sostenibile, per una città più vivibile. Tutti principi meravigliosi, soprattutto quando a pagare è qualcun altro. Ma amministrare una città non significa partecipare a un concorso di buone intenzioni. Significa gestire denaro pubblico, fare scelte ragionevoli, valutare i costi e soprattutto avere l’umiltà di riconoscere degli errori».

Per Demattè, la questione non riguarda soltanto la viabilità di via Cervara, ma anche le priorità nella gestione delle risorse pubbliche. «Quanto costa l’orgoglio politico di questa amministrazione? Quanto costa la sua ostinazione ideologica? E soprattutto, chi ha deciso che debbano essere i cittadini a pagarla?», domanda il consigliere, sottolineando che le somme eventualmente impegnate per il servizio potrebbero essere destinate ad altre necessità della collettività.

«Perché quei soldi non crescono sugli alberi. Sono risorse sottratte ad altri servizi, alla manutenzione delle strade, alle famiglie, agli anziani, a chi ogni giorno fatica ad arrivare alla fine del mese», prosegue il comunicato, che definisce la vicenda una possibile dimostrazione di «bancarotta del buon senso, della responsabilità e del rispetto per il denaro dei cittadini».

Infine, l'affondo contro Palazzo Thun: «Un marciapiede si costruisce una volta. Le conseguenze di un errore, invece, rischiamo di pagarle ogni anno, per decenni. E il paradosso è che forse sarebbe bastato correggere qualche metro di marciapiede per evitare di spendere milioni di euro». La conclusione è altrettanto netta: «Questa non è sostenibilità. Questa è ostinazione politica a spese della collettività. Perché l’ideologia non paga mai il conto. Lo presenta. E a pagarlo sono sempre i cittadini!».

Resta dunque da verificare, attraverso la documentazione richiesta, l'effettivo costo del Minibus e il rapporto tra l'intervento stradale e le spese per il trasporto pubblico.