TRENTO. Piaccia oppure no, la strada adesso è questa. E tale rimarrà. Su via della Cervara, la polemica va avanti da mesi. Ma di fatto, cosa è cambiato? Come? E perché? Domande alle quali, ha risposto l'assessora Gianna Frizzera. Anche perché il nuovo servizio di trasporto pubblico verrà attivato già da lunedì prossimo 16 novembre.

Assessora Frizzera, partiamo dalle critiche: diversi cittadini chiedono un "mea culpa", interpretando l'intervento del Comune come un tentativo di sistemare un danno che, tuttavia, proprio il Comune si è creato da solo. Come si giustifica una situazione così contorta?

Ma quale danno? Quello di mettere a norma una strada? Rispondere alle richieste dei residenti? Voglio essere chiara: dal punto di vista tecnico, il Comune non ha commesso alcun errore. Anzi, abbiamo dato una risposta concreta in termini di sicurezza. Se questo è un errore...

Entriamo nel merito dell'intervento e chiariamo alcuni aspetti. Il primo: la strada è più stretta e il marciapiede è più largo?

No. La larghezza della sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli, come dimostrato dalla planimetria che confronta il prima e il dopo l'intervento, non è stata ridotta. La modifica ha riguardato invece i marciapiedi che, avendo una larghezza di appena 90 centimetri, sono stati rialzati di circa 10 centimetri.

Ma questo ha impedito il passaggio degli autobus tradizionali.

Una scelta però necessaria per garantire un livello minimo di protezione ai pedoni. Prima dell'intervento, infatti, i marciapiedi erano sostanzialmente a raso e i mezzi pesanti, compresi gli autobus, potevano salirvi durante le manovre più difficoltose. Una situazione che non poteva essere mantenuta, anche alla luce delle richieste avanzate dagli stessi residenti durante l'assemblea pubblica (organizzata prima dell'inizio dei lavori la scorsa primavera, ndr).

Mantenerlo a livello della strada era quindi impossibile?

Sì perché il marciapiede, secondo il Codice della Strada, è uno spazio esterno alla carreggiata, rialzato o comunque delimitato e protetto. E deve offrire un percorso riconoscibile e sicuro.

La circoscrizione Centro storico-Piedicastello ha proposto, già lo scorso febbraio, di eliminare un marciapiede per recuperare spazio. Soluzione impraticabile?

Non risolverebbe il problema del transito degli autobus: anche eliminandolo, nella strettoia non sarebbe comunque possibile l'incrocio contemporaneo con un veicolo proveniente in senso contrario. Si sacrificherebbe, invece, uno spazio pedonale importante, l'unico collegamento verso la collina privo di scale, quindi accessibile anche alle persone con difficoltà motorie, oltre a servire gli edifici presenti lungo quel lato della strada.

Infine, la soluzione annunciata pochi giorni fa: i minibus e le 25 corse al giorno per senso di marcia dalle 6. 30 alle 22. Basteranno per far ricredere gli scettici?

I minibus della linea M hanno già superato positivamente le prove di transito e sono più adatti alle caratteristiche di via Cervara, stretta e tortuosa. Il passaggio dei precedenti autobus invece provocava quotidianamente code, talvolta continue fino alla Valsugana. Ora sono garantite una buona frequenza e il collegamento con la zona scolastica di via Brigata Acqui. E poi c'è il collegamento diretto tra Montevaccino e il centro città, altro passaggio fondamentale.