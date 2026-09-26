VILLAZZANO. Truffa delle monetine a Villazzano. Il fatto è accaduto lunedì verso mezzogiorno, proprio in piazza, ai danni di una donna di una certa età. La signora era uscita dal tabacchino della frazione ed era salita sulla sua auto, quando, mentre stava facendo retromarcia, un'altra donna ha iniziato a bussare insistentemente sul lunotto posteriore.

A quel punto l'automobilista si è fermata. La passante le ha fatto credere che a terra fossero caduti dei soldi. La donna è quindi scesa dall'auto e in pochissimi istanti la truffatrice ha approfittato della situazione per rubare la borsa che la vittima aveva appoggiato sul sedile lato passeggero. Un gesto talmente rapido che la derubata non ha avuto il tempo di reagire.

Ad attendere la malintenzionata c'erano dei complici. Secondo quanto raccontato dalla vittima, la donna è salita sui sedili posteriori di un Suv nero con i finestrini posteriori oscurati, alla cui guida c'era un ragazzo che si è poi dato alla fuga. Alla vittima non è rimasto altro da fare che presentare denuncia alle forze dell'ordine.

In un post su Facebook è stata la figlia a raccontare l'accaduto per mettere in guardia altre persone, soprattutto gli anziani, da questo tipo di raggiro. «Fate molta attenzione quando salite in macchina e non scendete mai se qualcuno vi segnala cose cadute all'esterno, soprattutto se avete borse o oggetti di valore sul sedile. Chiudete subito le portiere dall'interno», raccomanda.