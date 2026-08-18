TRENTO. Un monopattino truccato, un targhino clonato da quello di un amico e nessuna assicurazione. È quanto hanno scoperto ieri, 17 agosto, gli agenti della polizia locale durante un controllo in Lungadige Leopardi. Per il possessore del mezzo è scattata una multa complessiva da 400 euro.

Il monopattino, un modello da oltre 2 kW, era stato modificato con un motore più potente e una centralina dedicata. Interventi che hanno portato a una prima sanzione da 200 euro.

Durante gli accertamenti gli agenti hanno scoperto anche che il targhino era contraffatto: era stato clonato da quello di un amico attraverso una fotocopia plastificata. Per questa violazione sono stati contestati altri 100 euro.

A completare il conto la mancanza dell’assicurazione, costata ulteriori 100 euro. La multa complessiva ha così raggiunto i 400 euro.

I controlli sui monopattini a Trento sono proseguiti nel corso della stessa giornata. Altri otto conducenti sono stati fermati e multati con 50 euro ciascuno per la mancanza del casco o della targa.