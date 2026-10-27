TRENTO. Cento bottiglie numerate dalla produzione limitatissima e oltre cinque anni di affinamento sui lieviti. La cantina Maso Martis, storica realtà spumantistica di Martignano guidata dalla famiglia Stelzer, presenta per la prima volta il formato Magnum da 1,5 litri del suo Trentodoc Monsieur Martis Brut, millesimo 2020. La nuova edizione sarà disponibile da novembre 2026, al prezzo di 150 euro con confezione in legno.

Il vino nasce da uve Meunier, vitigno della famiglia dei Pinot ancora poco diffuso in Trentino, che Maso Martis coltiva dagli anni Ottanta nei suoi 12 ettari di vigneti a Martignano. Utilizzato dal 1999 nella prestigiosa cuvée Madame Martis, il Meunier è diventato protagonista assoluto nel 2020 con la nascita di Monsieur Martis, un rosé in purezza creato per celebrare i trent’anni della cantina.

«Il formato Magnum è per noi l’espressione più pura del tempo che scorre», spiega Maddalena Stelzer, alla guida dell’azienda insieme alla sorella Alessandra Stelzer. L’annata 2020 è stata caratterizzata da un inverno asciutto e una primavera calda, seguiti da un giugno fresco. Dopo la vendemmia di fine agosto, il tiraggio è avvenuto nell’aprile 2021. Il vino ha quindi riposato per oltre 60 mesi sui lieviti, prima della sboccatura effettuata nel luglio 2026.

Il Monsieur Martis Brut 2020 si distingue per il colore rosato, i profumi di frutti rossi, le note di lievito e la mineralità legata al territorio di Martignano. La cantina suggerisce l’abbinamento con piatti di pesce, crudità marine e risotti. Le 100 Magnum saranno acquistabili da novembre nel punto vendita aziendale e online, fino a esaurimento delle disponibilità.