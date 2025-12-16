TRENTO. Il Comune di Trento ha approvato e pubblicato sul proprio sito internet le graduatorie relative alla locazione a canone moderato di quattro alloggi disponibili, relativi al bando pubblicato lo scorso mese di ottobre.

Di questi uno ha l’opzione di riscatto.

Le graduatorie sono valide 6 mesi dalla data di pubblicazione. Per informazioni è possibile contattare il numero unico del progetto Politiche abitative 0461/884050 nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, venerdì dalle 9 alle 12.